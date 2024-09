"Disabili allo stadio. Raddoppiare i posti"

Ripartono le scuole e con loro anche gli impegni politici. Da domani infatti riprendono a ritmo serrato i lavori della seconda commissione consiliare permanente con una doppia seduta prevista per la mattinata. I temi che si discuteranno sono due: la gestione dei rifiuti in via Merlo e la creazione di ulteriori spazi per disabili all’Arena Garibaldi.

Dopo la riunione della scorsa settimana in cui è stata presentata la relazione del Garante dei diritti delle persone con disabilità, che verrà ulteriormente integrata e condivisa prima del passaggio in Consiglio comunale ("grazie alla disponibilità del Garante che ha accettato alcune importanti sollecitazioni emerse durante il confronto"), nella giornata di domani ci saranno due sedute dedicate ad argomenti cari alla consigliera comunale del Partito Democratico Maria Antonietta Scognamiglio.

Il primo argomento che sarà affrontato dalla seconda commissione è la situazione della gestione dei rifiuti in via Clemente Merlo, nel quartiere Cisanello, alla presenza dei condomini, dell’Azienda pisana edilizia sociale (Apes) e dell’assessore alle politiche ambientali e della sostenibilità e al decoro urbano, Giulia Gambini.

Sempre domani mattina si terrà un’altra seduta della seconda commissione consiliare permanente. In questo caso si concentrerà sullo Stadio Romeo Anconetani, con la richiesta di aumento dei posti per le persone con disabilità. Prima firmataria la consigliera Maria Antonietta Scognamiglio, che da anni si batte per i diritti di uomini e donne diversamente abili. "All’Arena Garibaldi - spiega la consigliera del Partito Democratico - dopo un iter iniziato nel 2017 con un importante risultato, adesso c’è da fare, però, un passo in più: oggi lo stadio può contare su un totale di 15 posti riservati alle persone con disabilità, un numero esiguo che evidentemente non basta. È assolutamente necessario - avverte Scognamiglio - quantomeno raddoppiare il numero". Saranno presenti all’audizione il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici e all’edilizia scolastica e sportiva Raffaele Latrofa e – per conto della società sportiva Pisa Sporting Club – il direttore operativo Daniele Freggia, i responsabili di biglietteria e della struttura.