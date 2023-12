Diritti delle persone disabili. Politiche inclusive e lavoro

Un convegno sulle politiche inclusive per il lavoro (domani dalle 9 alla Stazione Leopolda), una serie di dimostrazioni sportive al Cus (alle 15) e stasera alle 21 al Teatro Nuovo lo spettacolo a ingresso libero "Il vento del cambiamento". Sono le iniziative promosse dal Comune per la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che si celebra domenica, in collaborazione con enti e associazioni del territorio. "Riconoscimento e piena attuazione del diritto al lavoro – osserva l’assessore alla disabilità Giulia Gambini – hanno un ruolo fondamentale per le persone disabili poiché sono necessari per garantire l’autodeterminazione. Il convegno sarà un momento di confronto sulle diverse parti del rapporto contrattuale di lavoro e con gli enti competenti per condividere criticità, opportunità e prospettive. Il pomeriggio sarà dedicato al diritto allo sport come strumento per lo sviluppo delle potenzialità individuali e per il raggiungimento del benessere psicofisico della persona". Al convegno, moderato dal giornalista Gabriele Masiero, dopo i saluti istituzionali, interverranno l’avvocato Michele Palla, con una relazione sulla normativa per l’inclusione lavorativa, Serena Vella di Arti Toscana che parlerà di "Strumenti e governance dei servizi per il collocamento mirato", Maria Antonietta Scognamiglio, consigliera provinciale delegata della Provincia di Pisa, che illustrerà il "Patto per il lavoro locale: buone prassi per l’inclusione e la formazione delle persone con disabilità". A seguire la tavola rotonda moderata dall’avvocato Annalisa Cecchetti con Aipd, Uildm, Anmic e Caregivers. Alla giornata interverranno anche Confcommercio, Confesercenti, Cna, Coldiretti, Unione Industriale Pisana, Confcooperative. Conclusioni a cura dell’assessore Giulia Gambini e successivamente sarà fatta anche l’estrazione della lotteria solidale di Anmic (primo premio una Smart Tv), il cui ricavato è destinato all’allestimento del giardino del centro diurno "L’amico è". L’evento è patrocinato da Provincia, Regione Toscana e Società della Salute. Hanno collaborato all’organizzazione: Coordinamento etico dei Caregivers, Anmic, Aipd, Uildm, centro Le Vele, Anffas, Gruppo Paim, Assofly, Autismo Pisa, Aforisma, Arnera, Asha Pisa aps, associazione oncologica pisana "Piero Trivella", Unione italiana ciechi, Cus Pisa, Unitalsi, Unione nazionale Veterani dello sport, Panathlon club, Ansmes, Uildm sporting bowls, Mangawana, Eppursimuove e Pubblica Assistenza.