Direttore generale di Fnomceo. Nomina per Pierluigi Vecchio

Pierluigi Vecchio è il nuovo direttore generale della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri. Cinquantatré anni, pisano, laurea in Giurisprudenza, esperto nella valutazione e certificazione della qualità in tutti i settori della Pubblica Amministrazione, Vecchio si è insediato in Federazione dal primo settembre, dopo una carriera nelle direzioni di diverse Asl toscane, ed è stato presentato oggi a tutto il personale. "Grazie per l’accoglienza - ha detto Pierluigi Vecchio - sono felice di lavorare in un ente ben organizzato e con un clima familiare. Sono abituato a lavorare in squadra, non per compartimenti stagni ma per processi; e, in primis, a lavorare con le persone, perché è la persona che è dietro al professionista che gli dà la forza per lavorare bene e per fare un salto di qualità. Cercheremo, insieme, di innovare, perché il mondo cambia e dobbiamo restare al passo, e di introdurre idee organizzative che ci permettano di potenziare e migliorare il nostro lavoro".