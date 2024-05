Diciannove partite consecutive in gol

Sono diciannove le partite consecutive nel quale il Pisa ha trovato la rete. L’ultima volta fu il 9 dicembre, quando contro il Catanzaro i nerazzurri persero 2-0. Alla ricerca quindi della ventesima partita consecutiva in gol, contro una squadra con la quale all’andata finì per 0-0. Difficoltà in più, considerando che la squadra di Stroppa è la miglior difesa dell’intero campionato (solo 30 gol subiti). Nonostante ciò, in soltanto una delle ultime sette partite sono riusciti a tenere la porta inviolata. Alla ricerca di continuità Moreo per il Pisa, dopo il gol di testa segnato contro il Catanzaro. Bonfanti vuole sbloccarsi.