Dicembre a Pisa: omaggio all'arte giapponese con mostre a Palazzo Blu e Museo della Grafica

PISASarà un mese di dicembre dal sapore orientale quello pisano, in questo clima di festa infatti sembra che la città della Torre abbia deciso di rendere omaggio alla raffinata arte giapponese. In concomitanza con la mostra “Hokusai“ di Palazzo Blu, i cittadini ed i turisti potranno ammirare anche l’esposizione del Museo della Grafica dal titolo “Immagini dal Giappone“.

La mostra di Palazzo Lanfranchi, curata da Alessandro Tosi e Alice Tavoni, offre ai visitatori una suggestiva selezione di stampe provenienti dalla collezione della famiglia Farnesi, presente alla presentazione dell’esposizione nella figura di Bruno Farnesi, figlio dell’imprenditore pisano Mino Farnesi, il quale ha affermato "Questo bellissimo progetto è stato avviato da mio padre e dal professor Tosi, io mi limito a mantenere la rotta che loro hanno tracciato".

Presente anche l’assessore alla cultura Filippo Bedini "Sono molto contento di questo progetto grazie al quale si è venuto a creare un legame fra Palazzo Blu e Palazzo Lanfranchi; credo infatti che sia importante un’azione di coordinamento fra tutti i soggetti che agiscono sul territorio, con particolare attenzione a coloro che si trovano nell’area dei lungarni. Questa mostra, insieme a quella di Palazzo Blu, contribuisce infatti a rafforzare il circuito dei lungarni, ragalando così ai cittadini la possibilità di vivere la cultura in maniera coordinata - prosegue Bedini -. Inoltre mi fa molto piacere che questa mostra sia costruita sul patrimonio della famiglia Farnesi, che continua ad arricchire culturalmente e non solo la nostra città. Mi auguro quindi che durante le feste i cittadini approfittino di questa occasione per scoprire e approfondire l’arte e la cultura giapponese" ha concluso l’assessore.

Infine è intervenuto anche il direttore del museo Alessandro Tosi "Ci tengo a ringraziare la Fondazione Pisa che ha contribuito in maniera significativa alla realizzazione di questa splendida mostra che speriamo possa essere complementare a quella esposta a Palazzo Blu".

Dal 20 dicembre al 26 gennaio 2025 al Museo della Grafica sarà quindi possibile ammirare una quarantina di stampe realizzate dai grandi esponenti dell’arte giapponese, primo fra tutti Katsushika Hokusai.

Greta Ercolano