"Diaologo con le comunità straniere"

"Un dolore profondo per tutta la città che impone una riflessione ancora più urgente, onesta e sincera sulle politiche sociali e di sicurezza di questi anni, una riflessione lontana dalle strumentalizzazioni di un fatto tanto tragico, ma senza le solite scorciatoie ideologiche". Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce, che proseguono: "L’illusoria propaganda securitaria con cui la destra ha costruito il consenso in questi anni non è mai bastata e oggi appare ancora più inadeguata, così come non sono certo le promesse roboanti che non potevano mai essere mantenute la soluzione a questi problemi. Noi insistiamo su un punto: accanto ai presidi regolari e capillari che devono essere garantiti dalle forze dell’ordine per il controllo e la repressione dei fenomeni criminali, servono azioni volte a separare situazioni di disagio sociale ed economico dalla criminalità, un forte lavoro di prevenzione per il contrasto alle dipendenze, un investimento maggiore sul preziosissimo lavoro degli operatori di strada in termini di mediazione sociale anche in orario notturno. Tutto questo insieme - proseguono i consiglieri - costruisce maggiore sicurezza per cittadini e commercianti, ma anche per chi vive in strada, così come un piano eccezionale per stimolare nel quartiere socialità e aggregazione sane attraverso il coinvolgimento della cittadinanza. Oggi non esiste un dialogo organizzato e permanente delle istituzioni con le comunità straniere, con chi in quelle zone ha attività commerciali e con chi, anche tra le comunità, patisce ogni giorno una situazione difficile".