“Dialoghi in Certosa” al Museo di Calci

Calci (Pisa), 27 aprile 2024 - Venerdì 3 maggio 2024 alle 18, nella sSala conferenze del Museo di Storia Naturale, si terrà un incontro del ciclo “Dialoghi in Certosa”, un progetto di dialogo tra pensieri diversi e di esperienze sul silenzio, sulla natura e sulla musica da vivere nella splendida cornice della Certosa di Pisa a Calci. Nell'occasione dialogheranno il Professor Simone Morandini (docente di Teologia Sistematica - Facoltà Teologica Triveneto) e la Professoressa Elisabetta Palagi (docente di Etologia - Università di Pisa) su “Natura e Creato”. Seguirà, dalle 19.00 alle 20.00, la visita al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa. Il ciclo è organizzato dal Centro Pastorale “Evangelizzazione e Catechesi” dell’Arcidiocesi di Pisa, dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, dal Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci e dall’Unità Pastorale della Valgraziosa.

GLI ALTRI EVENTI - Il 1° maggio 2024, dalla mattina alla sera, arriva il Mercatino di Primavera a Calci, davanti alla Certosa. Una giornata dedicata all’artigianato di qualità con la possibilità, per chi vuole, di fare il pic-nic libero nell’oliveto davanti al Museo di Storia Naturale. Una giornata di primavera tra la gentilezza del fatto a mano e il gusto delle cose belle che, impreziosita dai sorrisi, dalle voci e dalla voglia di stare insieme, sarà ancora più magica e luminosa. Il Museo parteciperà all’evento anche con una postazione di facepainting. L’evento è organizzato e curato dall’associazione Artigianato Mestierando e dal Museo di Storia Naturale – Università di Pisa, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Calci.Mercoledì 1 maggio 2024 il Museo propone una visita guidata dal titolo “Acqua, Terra, Biodiversità: viaggio nelle sale del Museo”. Attraverso la collezione geologica del Museo, testimone dei cambiamenti climatici e delle forze che plasmano il nostro ambiente, esploreremo la Terra e promuoveremo soluzioni innovative per preservare il nostro pianeta per le generazioni future. La visita proseguirà lungo un percorso che approfondisce l’importanza dell’acqua per la vita sulla Terra. Comprenderemo il ruolo cruciale dell’acqua nella sostenibilità degli ecosistemi e esploreremo le azioni necessarie per garantire un accesso equo e sicuro per tutti. Infine, ci immergeremo nella ricca diversità della vita sulla Terra, osservando da vicino le creature che la abitano e scoprendo come proteggere questa straordinaria varietà di vita per il futuro sostenibile del nostro pianeta. L’evento si inserisce nel programma di attività e visite guidate rivolte a famiglie e dedicate alle tematiche dell’Agenda 2030. Cos’è Agenda 2030? Agenda 2030 è un piano di azione globale per un futuro sostenibile adottato dalle Nazioni Unite nel 2015, composto da 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) mirati ad affrontare localmente le sfide globali.

