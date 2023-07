"Detti pisani" per Un fiume di libri

Un divertente mercoledì sera “per gente ammodino”, stasera alle 21.15 in piazza Cavallotti, con la presentazione del libro “Detti pisani per gente ammodino”, pubblicato da Pacini Editore, scritto da Stefano Renzoni e illustrato da Raffaele Silvestri. Assieme all’autore ci saranno l’archivista Manuel Rossi e la giornalista Eleonora Mancini.

L’appuntamento rientra nel calendario della rassegna “Un fiume di libri in Piazza Cavallotti” organizzata dalibreria Erasmus con le case editrici indipendenti della provincia e il patrocinio del Comune di Pisa. Dopo una prima edizione trionfale, nel 2021, i “Detti pisani per gente ammodino”, escono in seconda edizione (83 pagine; 7 euro) ampliati con l’ingresso di altri modi di dire del lessico quotidiano dei pisani. L’autore, Stefano Renzoni, storico dell’arte e “pisano senza vergognarsene troppo”, raccoglie e spiega, in modo ora irriverente ora malinconico, modi di dire ed espressioni colorite del lessico quotidiano. "Ne è venuta fuori come la biografia (la mia) – scrive Renzoni ’ – di un cittadino nato e cresciuto a Pisa, innamorato del sermo rusticus quanto basta per sentirsi parte di una collettività".