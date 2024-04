Ha la Dengue: ricoverato. Era appena rientrato dall’America

Pisa, 16 aprile 2024 – Era andato a trovare i parenti in America di dove è originario. Nuovo caso di febbre Dengue a Pisa, ma non è autoctono e quindi meno preoccupante per la città. L’uomo, originario dell’America, è rientrato dal viaggio nei giorni scorsi e ha sviluppato i sintomi. Quindi, il ricovero nel reparto di Malattie infettive a Pisa dove è stato curato. Adesso starebbe meglio.

Il timore espresso dagli infettivologi è che la Dengue possa diventare autoctona con la trasmissione attraverso la zanzara tigre, come successo in Lombardia. L’ultimo caso segnalato a Pisa si era verificato a metà novembre, quando un uomo aveva soggiornato in un edificio del presidio Santa Chiara dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. A "tutela della salute pubblica e per estrema precauzione", il sindaco di Pisa Michele Conti aveva disposto, con un’ordinanza, un intervento "urgente di disinfestazione" mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara tigre (Aedes Albopictus)". Un’operazione necessaria "per abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre, principale vettore del virus", nelle zone dove il malato aveva soggiornato per "ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi".

I trattamenti erano stati effettuati dalle 2 fino al termine dei lavori, "nelle aree pubbliche e private in un’area compresa nel raggio di 200 metri dal luogo dove era stata rilevata la presenza del caso di Dengue". Un altro episodio, simile all’attuale, era stato trattato a fine settembre sempre nell’Uo specializzata pisana. Una persona al rientro da un paese tropicale era stata ricoverata per qualche giorno. Il sindaco di Pisa, anche in quella occasione, aveva ordinato la disinfestazione nell’area di Cisanello.

Gli infettivologi sanno che, al di là dei casi importati, la Dengue potrebbe diffondersi sul territorio: da tempo viene quindi sorvegliata. "La Dengue è una malattia trasmessa dalle zanzare di solito di importazione – aveva spiegato il direttore dell’Uo di Malattie infettive, professor Marco Falcone – Si sono invece verificati cluster autoctoni. La diffusione in persone che non avevano viaggiato e che non potevano aver avuto rapporti con zanzare trasportate dall’aereo". Ma il monitoraggio è già attivo.