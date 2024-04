Il sospetto caso di Dengue. Territorio sotto controllo per una disinfestazione

Sono rimaste stazionarie le condizioni della donna ricoverata per un sospetto caso di Dengue all’ospedale San Jacopo di Pistoia, presso il reparto malattie infettive. La paziente era rientrata nei giorni scorsi da un viaggio all’estero nella sua abitazione di Larciano. La possibile presenza del virus ha fatto scattare una disinfestazione stazionaria a Galciana, a Prato, dove la donna lavora. Un provvedimento simile non è stato ritenuto necessario a Larciano, dove la signora risiede, ma è possibile che possa essere preso in esame nella prossima settimana. "Non abbiamo provveduto alla disinfestazione – commenta la sindaca di Larciano Lisa Amidei – perché dal 1 aprile al 15 giugno è previsto un sopralluogo per verificare la presenza o meno di zanzare adulte che possono essere portatrici del virus infettandosi. Questa attività è stata svolta subito, nella giornata di ieri. L’esito sulla presenza di zanzare adulte è stato negativo, non è stato riscontrato insomma nulla di preoccupante".

Dalla Asl, comunque, la situazione viene considerata ampiamente sotto controllo. La stessa Asl aveva ricordato venerdì che i casi notificati dal 1 gennaio nell’area Toscana Centro erano stati appena 4 e tutti di importazione da fuori Italia. L’anno scorso i casi furono 13, anche in quella fattispecie sempre di importazione. La Dengue si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare del genere Aedes e, occorre ricordare, non è possibile venga trasmessa direttamente da persona a persona. Dall’inizio del 2024 si sta assistendo ad un aumento globale dei casi di Dengue in particolare in Brasile, in Thailandia e nella Guyana francese.

F. S.