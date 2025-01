Delitto Capovani, una vendetta. Seung voleva ucciderla già il 20

di Antonia Casini

Non un sopralluogo, ma un primo tentativo di omicidio non andato a buon fine. Già in quel 20 aprile 2023, quando Gianluca Paul Seung andò al Santa Chiara, sarebbe stato pronto a uccidere la dottoressa Barbara Capovani che aggredì poi il giorno seguente, come scriviamo anche nelle pagine nazionali. Per il 37enne di Torre del Lago, secondo quanto ha ricostruito la Corte (presidente Zucconi, a latere Vatrano) sulla base di quello che è emerso nelle udienze, non sarebbe stato un problema agire nel reparto, tant’è che aveva già aggredito nel 2012 il dottor Mirko Martinucci (ferito al volto) in un luogo frequentato dal pubblico. Il giorno precedente, infatti, indossò gli stessi indumenti e si recò nei medesimi orari al Santa Chiara. Una vendetta meditata nel tempo e scaturita da quel ricovero del 2019, quando la dottoressa lo aveva legato al letto per un giorno perché ritenuto pericoloso, aveva già aggredito tre infermieri, e perché era molesto verso donne ricoverate. Un’umiliazione - hanno spiegato in aula i periti - mai dimenticata. La "detestava", hanno raccontato i suoi colleghi, era "imbestialito" contro di lei. Lo aveva scritto lei stessa: "me l’avrebbe fatta pagare".

Per i consulenti, Seung "capace e consapevole", parole riprese dai giudici che affermano come le varie teorie complottiste verso la dottoressa siano arrivate soprattutto dopo l’omicidio e non prima. Una vendetta personale, dunque.

I giudici si erano presi 90 giorni per le motivazioni della condanna all’ergastolo. I legali del 37enne, gli avvocati Andrea Pieri e Gabriele Parrini, avevano annunciato da subito l’appello. Seung è stato condannato anche a pagare un milione e 670mila euro alla famiglia di Capovani, difesa dall’avvocato Stefano del Corso, e 50mila all’Asl, tutelata davvocato Maria Fernanda Ventura, 15mila alla Regione col legale Nicola Gentini e 20mila all’ordine dei medici con gli avvocati Milvia Pasquinelli e Alessandro Niccoli: "L’eventuale risarcimento andrà a sostenere borse di studio e progetti di ricerca".