Danni e raid a "Scento": "Esasperati dai pusher. Il Nosu li controllava"

Danni e soldi rubati (il fondo cassa) nel ristorante "Scento" che si trova in via Domenica Cacvalca, il locale di Alessandro Trolese che spiega l’accaduto e chiede che ci siano "più controlli mirati conrtro gli spacciatori. Perché non vengono identificati ogni giorno? Prima c’era il Nosu (il nucleo operativo sicurezza urbana, ndr) che aiutava polizia e carabinieri in grave difficoltà con l’organico. La presenza dei vigili di sentiva", aggiunge Trolese. "Intorno alle 5 un uomo si è introdotto nel locale, forse spaccando la porta oppure dal palazzo e ha preso il fondo cassa, ha agito alla svelta. Ha buttato tutto all’aria, poi, probabilmente, è stato disturbato da qualcuno. E’ stato ripreso dalle telecamere (nella foto un fermo immagine)". "Il punto è che con tutte le noie che abbiamo e dopo tutte le difficoltà del Covid, dobbiamo fare i conti con delinquenza e spacciatori che circolano indisutrbati occupando i tavoli senza consumare, minacciando e offendendo il personale, volendo usare il bagno. Distruggono il nostro lavoro".

A. C.