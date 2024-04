Dalle parole ai numeri! E dai numeri alle parole!

E’ stata fatta una intervista dagli alunni della classe IIB A ai bambini di tutte le classi della scuola Parmini per conoscere le loro preferenze tra la vita all’aria aperta e l’uso dei videogiochi! Sono state poste quattro domande: 1 Vai a passeggiare al parco di San Rossore ? 1a. Sì, spesso (più di 5 volte in un anno). 1b. No, mai. 1c. A volte (meno o uguale a 5 volte). 2 Vai a passeggiare sul Viale delle Piagge, ? 2a. Sì, spesso. 2b. No, mai. 2c. A volte. 3 Preferisci passeggiare/ giocare all’aperto oppure usare videogiochi/ dispositivi elettronici? 3a. Gioco all’aperto 3b. Uso di videogiochi/ dispositivi elettronici? 4 Ti senti meglio dopo una passeggiata/un gioco all’aperto, oppure dopo aver giocato con un dispositivo elettronico (videogiochi, tablet, play station, nintendo, computer)? 4a. Passeggiata/gioco all’aperto 4b. Uso di videogiochi/ dispositivi elettronici I dati li abbiamo raccolti e inseriti in una tabella. Dalle risposte emerge che: i bambini delle classi alte (IVA-IVB-VA-VB e quelli della classe IIIB), vanno spesso al Parco di San Rossore. Tutti i bambini di tutte le classi conoscono e frequentano il Viale delle Piagge, perché si trova nel quartiere in cui abitano. I bambini delle classi alte, con quelli della IIIB, svolgono giochi all’aperto o fanno passeggiate, invece i bambini delle IA-IIA-IIIA-IIIB) usano i dispositivi elettronici e si divertono. Per fortuna, i ragazzi più grandi la pensano al contrario. Perché i gusti cambiano con l’età? Fa male giocare con i dispositivi elettronici?