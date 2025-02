Dalla Torre a Cuba per combattere la violenza di genere

Da Pisa a Cuba per formare le donne sul contrasto alla violenza di genere. "Da anni il nostro centro antiviolenza - spiega Giovanna Zitiello della Casa dell donna - promuove con Cospe Onlus progetti di cooperazione internazionale, già messi in atto in Albania, Argentina, Afghanistan, Palestina. L’iniziativa - che vede coinvolte anche Francesca Pidone e Sara Leoni coordinatrice e operatrice del Centro antiviolenza - ha l’obiettivo di attuare la strategia globale contro la violenza alle donne, un piano nazionale molto avanzato che prevede di strutturare in sei municipi-territori del Paese (due nella città dell’Avana e quattro nell’oriente del Paese). Di fatto sei centri di aiuto e accompagnamento a donne che subiscono violenza", spiega Zitiello. Il programma ‘No Más: prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en Cuba’ è finanziato dall’ Unione Europea a Cuba. Il progetto triennale svilupperà azioni di prevenzione, formazione, percorsi integrati ed empowerment per le donne e la costruzione di un sistema globale di contrasto alla violenza. In questa fase, infatti, lo scopo è costruire tavoli interistituzionali e quindi una rete di aiuto territoriale. "È stata un’esperienza intensa - racconta Zitiello - ho lavorato con donne molto motivate e preparate".