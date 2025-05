Storia meravigliosA. Il Comune premia il Pisa Sporting Club: "Grazie per l’impresa"

Nella sala delle imprese pisane il sindaco Michele Conti illustra la storia della città da sinistra a destra come una diligente guida al museo. E’ in piedi, svetta davanti ad un microfono acceso, mentre il pubblico volta la testa accompagnando con lo sguardo il dito del primo cittadino che indica ora questa parete, ora l’altra: "Qui vedete impresse le imprese della battaglia delle Baleari, qua la grande battaglia per la presa di Gerusalemme...". I giovani uditori però non sono una scolaresca annoiata bensì la squadra del Pisa Sporting Club che ha appena conquistato la Serie A. Pisa è in festa.

L’accostamento è chiaro: le gesta eroiche della città di Pisa di ieri fanno da cornice alla grande impresa sportiva di oggi. "Ci tenevamo ad accogliervi in sala Baleari – argomenta Conti –. Sala storica all’interno della quale sono maturate le decisioni più importanti di questa città negli ultimi secoli. Accogliervi è un onore per la nostra amministrazione". Oltre ai calciatori – a riempire la stanza più amata della casa comune – vi è l’intero staff nerazzurro, ma anche i padroni di casa: giunta e consiglio comunale. Un omaggio pubblico, non troppo formale ad onor del vero, per sottolineare il valore sportivo del grande risultato raggiunto. "Siamo tutti qui per voi – assicura Conti –: il presidente del consiglio, gli assessori e i consiglieri. Tutti noi vogliamo ringraziarvi per questa impresa che avete condotto sottolineando anche il bellissimo rapporto che avete instaurato con la città e i tifosi".

Applausi, qualche timido coro e un video per raccontare la stagione trionfale. "Il mio ringraziamento particolare – aggiunge ancora il primo cittadino – va verso il presidente Corrado per aver creduto in questa impresa. Ci siamo incontrati nove anni fa e non ha mai smesso di crederci nonostante il percorso non fosse semplice. Ci ha portato in Serie B e adesso in Serie A. Ringrazio anche il patron Alexander Knaster e precedentemente al dottor Ricci, che aveva deciso di investire nella nostra città. E poi, ovviamente, ringrazio lo staff del Pisa anche per come conduce la società, ovvero come una grande azienda".

Le medaglie vengono distribuite mentre – uno dietro l’altro – vengono scanditi i nomi dei protagonisti nerazzurri. "Grazie a voi – Conti si rivolge direttamente ai calciatori – per aver onorato e fatto sognare la città. Il Pisa torna in A dopo 34 anni. Come potete vedere lo stadio, i tifosi e la città sono tutti con voi dimostrandovi un enorme affetto ogni giorno". "Ringrazio poi il tecnico Inzaghi – conclude Conti –: ha preso la squadra e dimostrando un impegno pazzesco ha raggiunto l’obiettivo. E allora un enorme grazie a tutti e forza Pisa".