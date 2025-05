"Tre promozioni consecutive, ora vorrei giocarla.."

Dietro al successo del Pisa in questa stagione c’è anche Adrian Semper. Il portiere croato si è confermato uno dei migliori, se non il migliore, nel suo ruolo nella categoria. Trentasei partite giocate, trentadue gol subiti e ben dodici gare nelle quali è riuscito a mantenere la porta inviolata. Adesso, a ventisette anni compiuti, in questa stagione il portiere ha ottenuto la terza promozione consecutiva dalla Serie B alla Serie A, dopo quelle con il Genoa (da vice Martinez) e con il Como di Fabregas della scorsa stagione.

Massima serie nella quale però negli ultimi anni non è riuscito a giocare nonostante se la sia guadagnata sul campo: "Speriamo di giocarla in questa volta. Tre promozioni sono tante. Sono felice per aver raggiunto questo obiettivo". Così Adrian Semper ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni a margine della premiazione andata in scena presso la Sala delle Baleari del Comune di Pisa, dove la squadra al completo è stata insignita di una medaglia da parte del sindaco Conti e dall’amministrazione comunale: "Una bella premiazione, senza il Comune non è possibile ottenere questi risultati". La volontà del portiere, quindi, sembra proprio quella di poter finalmente giocare quel campionato che lui più di tutti negli ultimi anni ha guadagnato sul campo.

Lorenzo Vero