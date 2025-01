Dalla città al litorale: "Tagli a colpi di ruspa. Un km di devastazione"

"Via Bigattiera e Via Vecchia di Marina. Ennesime operazioni di tagli antincendio molto discutibili. E continuano gli abbattimenti di alberi ad alto fusto nei condomini privati e nelle rotonde". Lo denuncia il Comitato difesa alberi Pisa. Il gruppo scrive: "Un km di devastazione amazzonica con 53 enormi pini abbattuti. Eliminazione totale di tutto l’esistente per 20 metri a causa dell’entrata in bosco di enormi macchinari. Di chi è la colpa? Parco, o forse della Regione, o del Comune? Mentre si davano i numeri nel periodo di Befana per i cento fuscelli messi al Calambrone, a pochi km le motoseghe abbattevano tutto ciò che era verde".

Ed ancora: "Era avanzata un po’ di miscela dopo aver tagliato i due pini del condominio sulla via del Brennero, e anche il ligustrino sulla rotonda della via del Brennero è stato abbattuto. Ormai tutto ciò che è verde è visto come qualcosa da eliminare. Ne è un esempio via Pardi che è un’altra battaglia persa. Un intero isolato che in meno di due anni ha visto abbattere 30 piante di pino domestico. Uno scempio che ha già causato alterazioni sensibili al microclima di quella zona. La cosa assurda è che il Comune che ha iniziato abbattendo tutto il viale alberato con la scusa di rifare i marciapiedi, ha concesso almeno tre scia (autorizzazioni) per far sì che i condomini facessero altrettanto. Abbiamo scritto al Comune, agli assessori Latrofa e Dringoli: nessuna risposta".

Ca.Ve.