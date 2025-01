Dal 22 gennaio riparte la rassegna dedicata a vino e canzone d'autore all'Avvelenata

Pisa, 16 gennaio 2025 - Ripartirà con un doppio incontro dedicato a Lucio Dalla e ai vini emiliani "Note di assaggio – sorsi discorsi e ascolti d’autore", il ciclo di incontri dedicati al vino e alla canzone d’autore proposta da Fabrizio Bartelloni e Massimo Monacci, patron de l’Avvelenata – vini e vinili, bistrot nel cuore della città, che ormai da un anno ospita la rassegna.

Sono quattro, per il momento, gli artisti a cui i due hanno deciso di rendere omaggio, unitamente ai vini delle loro terre d’origine: Lucio Dalla a gennaio (22 e 23), la coppia Gaber&Jannacci con i vini lombardi a febbraio (il 20), Renato Zero e i vini laziali a marzo (il 20) e infine Vasco Rossi e i vini romagnoli ad aprile (il 17). Non sono escluse, tuttavia, possibili repliche e incontri a sorpresa per una kermesse che ha riscosso un successo inaspettato persino per i suoi ideatori.

“La realtà – racconta Bartelloni – è che ci siamo trovati di fronte a una risposta, in termini di seguito e apprezzamento, largamente al di sopra delle nostre aspettative, che ci ha anche obbligati ad adeguare il calendario alle richieste del nostro pubblico di affezionati. Sono nate così la replica della serata su De André, l’evento speciale dedicato alle canzoni d’autore natalizie e ai vini delle feste e, soprattutto, la previsione di due date consecutive per il primo incontro di quest’anno, che vedrà protagonista Lucio Dalla”.

Due serate, quelle di mercoledì 22 e giovedì 23, divenute indispensabili per fare fronte a una vera e propria corsa ai posti disponibili.

“Siamo stati travolti! – scherza, ma non troppo, Monacci – Prima ancora di aver reso pubblico il nuovo calendario avevamo decine di persone, presenti agli ultimi incontri del 2024, che si volevano prenotare per il primo appuntamento del nuovo anno, e così abbiamo fissato due date, per cercare di non deludere nessuno. Segno che quel che abbiamo fatto fin qui è piaciuto e che il binomio tra un breve viaggio attraverso la carriera di questi grandi cantautori e la degustazione di tre vini della loro regione di provenienza funziona.

Per tutti gli appassionati di enologia e di canzone d’autore, ma anche per chi fosse curioso di scoprire i legami e le connessioni tra questi due mondi, l’occasione di queste nuove Note di assaggio è dunque davvero di quelle da non lasciarsi sfuggire".

Tutti gli incontri si terranno a L’Avvelenata – vini e vinili – Vicolo del Tinti alle 21:30 Info e prenotazioni: 050/7216130 – [email protected])