Da non perdere la Sagra degli Schiaffoni

Appuntamento immancabile dell’agosto pisano, è in pieno svolgimento a Campo, frazione del Comune di San Giuliano Terme, la 28esima Edizione della Sagra degli Schiaffoni. Non c’è da temere per la propria incolumità nel partecipare a questa sagra, perchè dli schiaffoni sono un tipo di pasta fatta a mano che può essere gustata condita con sugo di funghi, al pesto o al ragù. Nel menù non mancheranno comunque altre ghiottonerie come carne alla griglia, frittura di pesce e zuppa campigiana.

Dulcis in fundo, ci saranno anche i frati, le tipiche ciambelle dolci.

E per fare prima, c’è anche la possibilità di prenotarsi on line dal sito sagradeglischiaffoni.it Disponibile, sempre online, il menù completo. Per i clienti con allergie o intolleranze, presso la cassa sarà disponibile il libro degli ingredienti per la consultazione. Consumazione sul posto o anche da asporto e apertura del ristorante, presso il circolo Arci di Campo, tutte le sere dalle 19. Ad allietare il dopo cena, la musica live. L’evento gode del Patrocinio del Comune di San Giuliano Terme. Ingresso libero.