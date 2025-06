Da domani un’aula studio a Calci

Domani a Calci sarà ufficialmente aperta un’aula studio dedicata a studenti e lavoratori del territorio della Valgraziosa che potranno così evitare di spostarsi sempre sul capoluogo. È soddisfatto il Comune di Calci che, nel primo piano del complesso ex Cardinale Maffi in via della Propositura 4, ha messo a disposizione di giovani e non due ambienti dotati di circa 20 postazioni di studio e lavoro, rete wi-fi gratuita e servizi igenici. Aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 18.30, l’aula studio accoglierà tutti i maggiorenni del comune previa registrazione annuale online, effettuabile con Spid sul sito del Comune di Calci alla pagina /Servizi/Aula-Studio-Comunale. Un impegno che nasce da un desiderio: quello di Carlo Tarnai, ventenne di Calci studente di medicina che durante un incontro pubblico della scorsa campagna elettorale espresse la necessità di uno spazio in Valgraziosa dove studiare. Una richiesta che, sommata a quella di altri giovani nel corso del tempo, è adesso divenuta realtà. l’Aula Studio Comunale aprirà ufficialmente le porte da domani, a disposizione di studenti e studentesse di Calci e dei territori circostanti, così come di lavoratori e lavoratrici che, saltuariamente, avessero bisogno di una postazione per il lavoro agile. "Mettersi in ascolto dei giovani, lavorare insieme a loro significa investire nel futuro - ha sottolineato il primo cittadino Massimiliano Ghimenti -. Per questo abbiamo sposato con convinzione la richiesta di Carlo: per dare una risposta concreta ad un bisogno altrettanto concreto, condiviso da tanti studenti e studentesse del territorio, non solo di Calci". "Investire nei giovani - ha aggiunto Valentina Ricotta, vicesindaca con delega alle politiche giovanili - significa prima di tutto dar loro fiducia, un aspetto che non va mai dimenticato e che, nella nostra esperienza amministrativa, ha sempre dato risultati positivi. Anche per questo motivo, con il regolamento approvato dal consiglio comunale, non sono state previste particolari norme di controllo, confidando nella responsabilità personale, nel rispetto e nell’educazione di tutti coloro che fruiranno dell’aula studio. Naturalmente, restiamo a disposizione qualora si presenti la necessità di migliorie e di ulteriori dotazioni, compatibilmente con le disponibilità dell’ente".