Cus e Casa della Donna insieme. Intesa contro la violenza di genere

Un impegno concreto per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. È stato firmato oggi, 27 novembre, un protocollo d’intesa triennale tra il Cus Pisa e la Casa della Donna, nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una collaborazione triennale, rinnovabile, ma anche modificabile, per una collaborazione tra le due realtà pisane. La firma del protocollo, siglato dai presidenti del Cus Pisa Giuliano Pizzanelli e dell’associazione Casa Della Donna Ketty De Pasquale, vogliono far crescere l’attenzione della città ed emergere il fenomeno anche in ambito sportivo. Non a caso il progetto è stato intitolato "Lo sport contro la violenza" e saranno promosse tutta una serie di attività di informazione sul tema della violenza di genere da parte del centro sportivo universitario. Secondo i due enti il Cus Pisa è il luogo ideale per un percorso e progetti strutturati che abbiano lo sport e il contrasto alla violenza come tema centrale. "Questa ulteriore collaborazione con l’Università attraverso il CUS - dichiara Ketty De Pasquale, presidente della Casa della Donna di Pisa - rappresenta un importante passo avanti per allargare, anche all’ambito sportivo, la nostra presenza in un settore che vede la partecipazione di giovani donne e uomini in prevalenza studentesse e studenti. Come è noto la violenza è un fenomeno strutturale che pervade anche le nuove generazioni, il femminicidio di Giulia Cecchettin è emblematico. Oltre a tutelare le giovani donne è fondamentale intervenire sulla cultura a largo raggio anche attraverso la formazione. Solo così si può pensare di cambiare direzione". Le fa eco il presidente del Cherubino Giliano Pizzanelli: "Dal 2024 abbiamo promosso e avviato diverse iniziative per insistere sull’urgenza di un cambio di rotta - dichiara Pizzanelli -. Il tema riguarda, purtroppo, anche lo sport universitario e noi vogliamo fare la nostra parte. Per questo 25 novembre tutti i settori sportivi hanno nuovamente raccolto e condiviso lo striscione che ricorda il numero dello Sportello Interuniversitario contro la violenza di genere. La firma del protocollo aggiunge un importante tassello operativo al nostro piano. L’Associazione Casa della Donna ha una lunga esperienza sui territori, è riconosciuta nell’Elenco della Regione Toscana dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. È una realtà preziosa con cui siamo felici di collaborare. Accettiamo quindi con piacere questo impegno, ma anche con pieno senso di responsabilità".

Michele Bufalino