Cultura, contributo di 8.000 euro alla SMSBiblio per acquisto libri

Pisa, 3 ottobre 2023. Il Comune di Pisa anche per l'annualità 2023 ha ottenuto il contributo dal Ministero della Cultura dallo specifico fondo destinato alle biblioteche aperte al pubblico e finalizzato al sostegno della filiera dell'editoria libraria. Si tratta di ottomilaquattrocentosessantaquattro euro che la biblioteca comunale "SMSBiblio" potrà utilizzare nei prossimi mesi per implementare il patrimonio librario. «Un'ottima notizia che premia il Comune di Pisa con il contributo massimo ottenibile – commenta l'assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini -. Stiamo predisponendo l'elenco dei libri da acquistare, tra i quali figurano molti testi su Pisa, la sua storia e le sue bellezze. Ci piace molto anche il fatto che la maggior parte delle risorse dovrà essere spesa acquistando nelle librerie pisane: questo si rivelerà un importante aiuto, dato che è sempre più difficile tenere aperta una libreria. Una libreria non è un esercizio commerciale come altri, ma uno spazio strategico dal punto di vista culturale e formativo per le giovani generazioni. L'attenzione e l'interesse per il libro cartaceo ci stanno a cuore e cerchiamo e cercheremo di cogliere ogni occasione per promuovere la lettura sul "supporto" della tradizione, quello che si può sfogliare, che profuma, che arricchisce le nostre abitazioni. Presto, quindi, arriveranno nuovi testi alla già ricca biblioteca comunale: invito i pisani a passare per conoscere le nuove opportunità di lettura!». Alla biblioteca SMS è stato assegnato il contributo massimo possibile in rapporto al patrimonio librario posseduto (SMS Biblio possiede quasi 60mila volumi). Le risorse ottenute dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di libri da effettuarsi per almeno il 70% presso le librerie del territorio. Orari di apertura L'orario di apertura al pubblico della biblioteca è dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 19.00 (chiusura servizi alle ore 18.30) e il sabato dalle 10.30 alle 19.00. M.B.