Cuban Slide vince il "Bertini". C’è attesa per Rook e Andreina

Se il sole regge uno spettacolo sportivo all’aria aperta, quale sono le corse dei cavalli, se ne avvantaggia al massimo. Così ieri a San Rossore dove il pubblico ha potuto godere di un pomeriggio di assoluto relax. La prima corsa dedicata a una delle storiche piazze pisane quali fu piazza La Pera, sede per oltre un secolo del mercato di Mezzogiorno. Ha vinto l’estremo outsider, a quota stratosferica, Under Secret (D. Cirocca). Un altro favorito è affondato nella terza corsa premio piazza dei Cavalieri, sinonimo d’arte di cultura. Il favorito ha lasciato via libera a Womp Womp (D. Vargiu) che ha tenuto a debita distanza Modjo Impact. Storie diverse come quella di piazza delle Vettovaglie, quarta corsa in programma, vinta da Dergamina (S. Sulas). Fu il primo insediamento urbano di Pisa e che nel 1532, quando divenne luogo di smercio di granaglie, fu chiamata ‘Piazza del Grano’. E’ nel contesto di questo grande mercato cittadino (del passato) che si è inserita la corsa di centro del pomeriggio, il premio Arsace Bertini. Figlio del personaggio forse più noto della piazza delle Vettovaglie nel secolo scorso (la popolare ’baronessa’), fu un grande appassionato di cavalli da corsa, tifoso e poi allievo di Federico Regoli fino a diventare egli stesso, con buon profitto, trainer sulla piazza romana. Dieci i cavalli impegnati sulla distanza dei 1500 metri. Il favorito Cuban Slide (D. Di Tocco) ha vinto con largo margine battendo Glory Box e Allocco. Le altre corse sono state vinte da Ladyhawe (G. Pellegrini) e Global Myth (D. Vargiu).

Si torna all’ippodromo domenica per un super convegno che vedrà al centro la disputa delle poule, cioè i premi Thomas Rook e Andreina, entrambi sui 1600 metri. Un contorno di belle prove renderà interessante un pomeriggio nel quale, nell’ambito delle iniziative per il pubblico, si potranno ammirare i cavalli di Monterufoli e gli asini dell’Amiata, un’autentica curiosità zoologica che non potrà non incuriosire chi ama i cavalli nella loro diversa morfologia.