Croce Azzurra Litorale: Si inaugura la sede

Traguardo importante per la Calp-Croce Azzurra Litorale pisano. Dopo l’apertura nel mese di giugno dei locali in via degli Oleandri a Tirrenia, sabato 23 settembre verrà inaugurata la sede principale all’interno del distretto socio-sanitario di via Andò a Marina, messa a disposizione dalla Asl grazie al ruolo attivo svolto dalla Società della Salute della Zona Pisana, sede che verrà utilizzata per attività sociali e sanitarie. La cerimonia di apertura è stata programmata dalle 10 alle 11.30 e vedrà la partecipazione delle associazioni e degli abitanti del litorale pisano. Alle 9:45 è prevista l’accoglienza delle autorità e dei cittadini da parte del consiglio direttivo e dei volontari Calp, dalle 10.15 in poi la vera e propria inaugurazione con gli interventi del Presidente Paolo Malacarne, delle istituzioni e dei rappresentanti di Anpas Toscana. Per chiudere, alle 11, con l’aperitivo offerto dalla Calp. Intanto, nel mese di agosto, il primo mezzo della Calp, un pulmino adatto anche al trasporto per disabili, acquistato all’asta dei mezzi ex-Palp e donato alla nuova associazione da un imprenditore locale, è stato ritirato ieri e messo su strada. I primi viaggi sono stati dedicati all’attività di Servizi Alimentari, con materiale alimentare prelevato dal Banco Alimentare Toscana Odv e Fondazione Todisco", enti con cui la Calp (già arrivata a quota 600 soci e 48 volontari) è convenzionata. Per la messa su strada del secondo mezzo - una autoambulanza (anch’essa frutto della donazione dell’imprenditore del litorale) – è stata avviata già da qualche settimana la procedura tramite il Suap del Comune di Pisa.