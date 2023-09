Croce Azzurra Litorale. La nuova sede è operativa: "Sia la casa della comunità"

Il delfino sventola di nuovo su Marina. La Calp-Croce Azzurra Litorale pisano ieri mattina ha inaugurato la sede principale all’interno del distretto sociosanitario di via Andò a Marina, messa a disposizione dalla Asl grazie al ruolo attivo svolto dalla Società della Salute della Zona Pisana, sede che verrà utilizzata per attività sociali e sanitarie. All’ingresso la bandiera con la croce azzurra sventola orgogliosa. Il litorale ha di nuovo il suo presidio medico. Solo una settimana fa erano stati presentati a Tirrenia, nei giardini dell’hotel Continental, un’autoambulanza per attività di trasporto sanitario ordinario e di soccorso e un pulmino a otto posti per attività di trasporto sociale e sociosanitario per disabili, donati dal Cosmopolitan Group, dell’imprenditore Stefano Bottai. Ieri la cerimonia di apertura con tanti volontari delle associazioni del territorio e degli abitanti del litorale pisano. Tra loro al taglio del nastro, il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il presidente della Società della Salute, Sergio Di Maio, l’assessore Paolo Pesciatini, Maria Antonietta Scognamiglio per la Provincia di Pisa e una dei 15 soci fondatori della Calp e infine il presidente della Croce Azzurra, Paolo Malacarne.

La nuova sede è provvista di due stanze date in comodato d’uso gratuito all’associazione: "Saranno fin da subito attive per servizi di informazione, orientamento e accompagnamento – spiega Malacarne -. L’obiettivo è di integrare i servizi sociali che già ci sono, con un intermediario che va a colmare il solco che c’è tra richiesta e offerta" ha detto il presidente della Calp ricordando quanto sia importante che la sede si trovi dentro il distretto che diventerà Casa della comunità: "Il segno di come le organizzazioni di volontariato debbano lavorare insieme alle amministrazioni pubbliche e non in concorrenza". Corre veloce dunque l’associazione che già entro fine anno potrebbe ottenere l’autorizzazione per il trasporto 118: "Martedì, avremo la visita della commissione di vigilanza per i trasporti urgenti – continua Malacarne -. Di qui a fine anno avremo la possibilità di chiedere l’autorizzazione per il trasporto sanitario di emergenza, solamente diurno". Un grande passo per la comunità del litorale che dopo la chiusura della Palp, aveva perso un importante servizio sul territorio. Alla festa tanti volontari di tutte le associazioni tra cui il presidente regionale dell’Anpas, Dimitri Bettini, il presidente Anpas zona pisana, Graziano Pacini ed il nuovo direttore della centrale operativa del 118 Pisa Livorno, Nicola Bertocci.

Enrico Mattia Del Punta