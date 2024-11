"Creare una rete sempre più ampia"

"Da molti anni seguo il Centro Antiviolenza, ora il testimone passa a Francesca Pidone che porterà avanti un compito così delicato e importante per le donne". Con queste parole Giovanna Zitiello, dal 2007 coordinatrice del Cav, ha ufficializzato il passaggio di testimone a Francesca Pidone, nella convinzione che sia "la persona giusta per consolidare e arricchire il Centro". Un’attività, quella del Centro Antiviolenza, che ha sempre avuto come obiettivo "la promozione dei diritti delle donne. E’ fondamentale - continua Zitiello - investire su una sempre maggiore specializzazione perché le donne hanno diritto a servizi accoglienti e professionali". Sempre in quest’ottica, negli ultimi anni, sono stati potenziati gli sportelli territoriali "perché grazie alla loro capillarità la rete antiviolenza diventa sempre più ampia". "Avere punti accessibili e dislocati nel territorio è fondamentale per raggiungere donne meno autonome e più controllate", ha aggiunto Francesca Pidone dicendosi pronta a raccogliere le sfide di oggi e domani "in una società in cui ancora troppe donne vengono uccise dagli uomini".

Tra le attività avviate in questi anni anche quella dello sportello Interuniversitario, frutto di un accordo con i tre atenei cittadini. Un’eredità importante che ora raccoglierà la nuova coordinatrice del Centro, "un luogo pensato, voluto e conquistato dalle donne, ben radicato nella sua storia e riconosciuto a livello nazionale e internazionale".

Tante le iniziative organizzate dall’associazione per il mese di novembre. Oggi dalle 17 al Comune di Ponsacco si svolgerà l’evento "Contrastare la violenza sulle donne ripensando i rapporti uomo-donna", in collaborazione con FarmaValdera, che vedrà le operatrici del Centro Antiviolenza di Pisa in dialogo con "Nuovo Maschile". Domani a partire dalle 17.30 appuntamento alla Casa della donna per l’evento "Vivavoce", creato dal gruppo Educazione e formazione. Seguirà la presentazione del podcast "Stereo?" realizzato con l’istituto comprensivo Fibonacci. Venerdì alle 20, alla Gipsoteca di Arte Antica andrà in scena "Il limite ignoto. Ridefinire insieme lo spazio del consenso", un evento organizzato dallo Sportello Interuniversitario pisano contro la Violenza di Genere in collaborazione con la Casa della donna. Lunedì 25 novembre appuntamento in piazza XX Settembre alle 17.30 per il presidio per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. S.T.