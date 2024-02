Corse nel ricordo di tre grandi fantini

Corse in ostacoli e in piano si alternano nel programma odierno di corse al galoppo a San Rossore. Apre il pomeriggio, come di consueto, una prova in steeple chase, il premio “Armando Carangio”, metri 3500, che fu fantino di grande valore negli anni ‘50 e ‘60, vincitore dei maggiori Grandi Premi nazionali nella specialità. Altri nomi di fantini sono ricordati nelle corse in piano. La prova principale, una maiden sulla distanza dei 1200 metri, è dedicata a Palmerio Agus che è ricordato nell’Albo d’Oro del premio “Pisa” per il successo ottenuto da Golden Cavern nel 2000. Agus aveva una straordinaria classe e soltanto vicende sfortunate nella vita ne frenarono la piena affermazione. Il suo valore di jockey riuscì comunque a emergere grazie soprattutto a un allenatore che credette in lui - Paolo Miliani – e alla fiducia che in molte occasioni gli fu accordata dall’intera famiglia Botti.

Vogliamo ricordare che il figlio di Palmerio Agus, Gabriele, è il oggi miglior fantino in ostacoli in attività in Italia. Una corsa porta il nome di un altro grande fantino, Sandro Atzori. che fu protagonista di una parabola umana dolorosa dopo essere stato una stella di prima grandezza. Fantino di fiducia di scuderie importanti come l’Aurora e Lady M, oggi scomparse, basti dire che il suo nome figura per ben cinque volte fra i vincitori del premio “Pisa”, appena al di sotto dei sei successi ottenuti da mostri sacri quali Federico Regoli ed Enrico Camici.

Sette corse in programma, si inizia alle 14,05; questi i nostri favoriti. I corsa-Ches Demonmirail, Kid Tango; II-Cheverny, Light French, Na Scoitear; III-Scalea, Armidale; IV-Crebillon, Mumtaaz, Firion; V-Robbiate, In The Air, Rebel Say; VI-Deadline, Red Bourbon, Half July; VII-Nocciola, Vinsanto, Killer Coffee.