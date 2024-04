Corecom Tour, la tappa finale domani a Pisa

A Pisa la tappa finale del ‘Corecom tour’, la campagna di informazione e comunicazione che il Comitato toscano per le comunicazioni, guidato da Marco Meacci, in collaborazione con l’Unione Province Italiane, ha deciso di intraprendere per spiegare diritti e prerogative dei cittadini nel variegato mondo delle telecomunicazioni. L’appuntamento è per mercoledì 3 aprile ore 10 nella Sala dei Comuni del Centro Polifunzionale A. Maccarrone, via Cesare Battisti 14, Pisa. Interverranno: il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente del Corecom Toscana Marco Meacci, i componenti del Comitato Biagio Depresbiteris, Carlotta Agostini, Bianca Maria Giocoli, e il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori. "Chiude con la Provincia di Pisa, e siamo pertanto lieti di ospitare la decima tappa per il Corecom tour, il viaggio nei capoluoghi della Toscana dell’Autorità regionale di garanzia per le telecomunicazioni– afferma il presidente Massimiliano Angori – “Scopo dell’iniziativa, in collaborazione con l’Unione delle Province Italiane, quello di far conoscere funzioni e attività del Corecom a enti locali, cittadini, imprese e associazioni e renderli consapevoli dei loro diritti in relazione al mondo della comunicazione. Un’occasioneper avvicinare i cittadini al Corecom, organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione, le cui attività sono preziosissime anche in quanto organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (agcom)". info e dettagli sul sito www.provincia.pisa.it