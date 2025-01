Coppia in manette per furto

Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 37 anni e una donna di 35 anni, per tentato furto aggravato in concorso al supermercato Esselunga. I due, all’interno del supermercato, si sono impossessati di un elettrodomestico del valore di circa 800,00 euro. Sono stati fermati dal personale addetto alla sicurezza del centro commerciale, che ha allertato i carabinieri. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto. I due sono stati arrestati e su disposizione del pm di Pisa di turno che coordina le indagini, sono stati rimessi in libertà.