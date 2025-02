Coordinamento regionale. Eletto Luigi Sofia: "Futuro, lavoro e diritti"

Anci giovani: Luigi Sofia (foto Del Punta per Valtriani), Capogruppo Sinistra Unita per Pisa- Avs, eletto nel coordinamento regionale. "Riconoscimento importante per il lavoro portato avanti a Pisa dalla nostra comunità politica e una conferma del nostro impegno nelle istituzioni locali. Premiato l’impegno quotidiano per la giustizia sociale e ambientale, i diritti e la lotta alle disuguaglianze", spiega Sofia. "Anci Giovani deve essere un luogo di confronto e proposta, non uno spazio relegato agli slogan, ma un vero strumento per costruire una politica con al centro le nuove generazioni. In una fase storica segnata dalla precarietà lavorativa, dalle difficoltà abitative e dalla crisi climatica, voglio rilanciare il dibattito politico su futuro, lavoro e diritti. C’è bisogno di ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e giovani".