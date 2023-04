Controlli antidroga davanti alle scuole. "E gli studenti invitano a pranzo i carabinieri"

Pisa, 5 aprile 2023 - Controlli antidroga all’esterno delle scuole nel momento dell’entrata e dell’intervallo. Ieri mattinata i carabinieri della locale Compagnia, con il supporto di due unità del Nucleo Cinofili carabinieri di Pisa San Rossore hanno organizzato un servizio per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di stupefacenti vicino all’Ipsar "Matteotti" e all’Iti "Leonardo da Vinci": sono stati pattugliati l’ingresso e i vialetti vicini. Con gli uomini dell’Arma in divisa, anche Lion e Titan, che hanno fiutato anche vicino agli zaini degli studenti in uscita dalle aule. Si sono concentrati, inoltre, in piccole aree adiacenti, punto di ritrovo per i ragazzi proprio prima delle lezioni e durante la merenda.

"Tutto regolare", conferma lo stesso dirigente, professor Salvatore Caruso. "Escluso il possesso di sostanza stupefacente da parte degli studenti", fanno sapere dall’Arma. Ma l’attività è stata anche preventiva per sensibilizzare i giovanissimi e renderli maggiormente consapevoli sui rischi e i problemi legati alla droga.

"Operazioni simili servono anche com

e deterrente – aggiunge il professor Caruso – Stamani l’intervento si è svolto in un clima sereno, tanto che alcuni studenti hanno pure invitato a pranzo gli operatori. Spero che possano ripetersi regolarmente in tutte le scuole pisane". I servizi di prevenzione - annunciano proprio i vertici dell’Arma - continueranno anche nei prossimi mesi, per intervenire su eventuali illecite attività di cessione a terzi di sostanze stupefacenti nelle vicinanze delle scuole, ma anche per promuovere la cultura della legalità, insieme con le altre iniziative che i carabinieri, quotidianamente, mettono in campo.

A. C.