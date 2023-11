Contributo allo studio per i diplomati più meritevoli

La memoria, l’impegno, lo studio per garantire un futuro ai più giovani. La Fondazione Bernardo Villa Gicaber onlus ha consegnato il 23 novembre (in via Lavagna 21) dieci contributi allo studio di 6mila euro ciascuno. Premiati altrettanti alunni, recentemente diplomati alle superiori, con 100 su 100, il massimo. A ciascuno è stato dato un attestato relativo all’assegnazione di un contributo allo studio - universitario o di formazione superiore. L’iniziativa ha visto la collaborazione del Provveditorato agli studi, presente all’evento con un rappresentante. A seguire, è stato offerto un piccolo rinfresco a tutti gli ospiti. Entusiasmo e

Il presidente della fondazione è il professor Stefano Del Prato. Il vicepresidente è stato il compianto collega de La Nazione di Pisa, Federico Cortesi, scomparso prematuramente quest’estate.

La fondazione, con sede a Chianni, è stata istituita dalla signora Carla Bertelli per "ricordare e onorare la memoria del figlio Bernardo Bandettini". L’obiettivo è "favorire l’istruzione di grado universitario e la formazione professionale". In particolare, lo scopo è "erogare contributi a studenti universitari di ogni nazionalità che siano riconosciuti particolarmente dotati e meritevoli". La selezione è stata eseguita da una Commissione appositamente istituita e composta da rappresentanti della Fondazione, dell’Ufficio scolastico regionale e da altri istituti di formazione superiore".