Contributi per eventi di associazioni culturali Ultimi giorni per presentare le domande

VICOPISANO

Il Comune di Vicopisano ha aggiornato e rivisto, il proprio regolamento per la tutela degli animali per favorire, prima di tutto, il rispetto verso tutti gli esseri viventi, in particolare la cura nei confronti di quelli più fragili.

"Il nuovo regolamento - dice l’assessora all’ambiente, Fabiola Franchi - stabilisce con maggior chiarezza i valori etici e culturali da applicare per garantire la salute e la protezione degli animali. Consiglio a cittadini e cittadine di leggere il testo, disponibile in Comune e online, sul nostro sito, è un documento davvero rilevante. Mentre andavamo in stampa, tra l’altro, la Regione Toscana ha anch’essa rinnovato il suo regolamento, vietando definitivamente la possibilità di tenere i cani catena o con mezzi di contenimento similari. Accogliamo con soddisfazione questo grande atto di civiltà e modificheremo, per questo, il nostro articolo 4. Condanniamo – conclude l’assessora – gli atti di crudeltà contro gli animali, i maltrattamenti, il loro abbandono e ogni forma di violenza fisica e psicologica perpetrata nei loro confronti". "Vorrei sottolineare l’importanza che gli animali, in particolare quelli da affezione - aggiunge il sindaco Matteo Ferrucci – rivestono e il ruolo anche sociale che hanno alleviando la solitudine di molte persone e i molti casi contribuendo al miglioramento del benessere fisico, psicologico ed emotivo attraverso zooterapia e pet therapy". La copertina del nuovo regolamento è stata realizzata, a titolo gratuito, dall’artista vicarese Daria Palotti che ha voluto, con la sua sensibilità e talento, promuovere l’importanza di questo testo, estremamente dettagliato, per l’intera comunità, l’amministrazione la ringrazia sentitamente.