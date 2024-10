Contributi-affitto Riaperto il bando. Domande entro sabato 26 ottobre

Riaperti i termini per la presentazione delle domande per richiedere i contributi a integrazione del canone di affitto per l’anno 2024. Sarà possibile presentare la richiesta esclusivamente online fino alle ore 23.59 di sabato 26 ottobre. Per accedere al sistema on line del Comune di Pisa è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CNS, CIE. Sulla misura sono stati messi a disposizione in totale circa 625mila euro, di cui 528mila da parte dell’amministrazione comunale e circa 97mila euro dalla Regione Toscana. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2024, o da data d’inizio effettivo del contratto di locazione, fino al 31 dicembre, salvo scadenza o risoluzione anticipata del contratto. "Per offrire un’ulteriore opportunità alle famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione – spiega l’assessora Giovanna Bonanno – abbiamo ritenuto importante riaprire i termini per la presentazione delle domande del bando “Contributo Affitto”. Sarà quindi possibile inviare la richiesta fino a 26 ottobre, per garantire maggior visibilità a questa misura. Rispetto agli anni precedenti, abbiamo aumentato la somma stanziata dal Comune, portandola a 528 mila euro, a cui si aggiungono ulteriori fondi regionali per un totale di 625 mila euro. Siamo soddisfatti di aver incrementato le risorse, perché riteniamo fondamentale fornire un sostegno concreto a chi ha difficoltà a pagare l’affitto".

Il bando e gli allegati sono disponibili su https://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributi-per-canone-di-locazione. per coloro che hanno bisogno di supporto per la compilazione on-line della domanda è possibile rivolgersi al Servizio dei facilitatori digitali presenti al’ufficio U.R.P. del Comune previa prenotazione on line, o al Centro Polivalente San Zeno, in via San Zeno n. 17, sempre previo appuntamento al numero 050/7846982.

Per ogni altra ulteriore informazione, è sempre possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche della Casa scrivendo all’indirizzo mail [email protected], oppure chiamare il numero verde 800-981212 tutti i giorni compresa la domenica (ad esclusione dei festivi) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 mentre la domenica dalle 9 alle 17 e con operatore virtuale al di fuori delle fasce orarie indicate.