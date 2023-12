Continui black-out a Colignola. Residenti e negozianti infuriati

L’ondata di maltempo del 3 e 4 novembre scorsi dovrebbe essere ormai solo un brutto ricordo, ma a quanto pare i suoi effetti continuano a farsi sentire soprattutto nella zona del Lungomonte. Dove, a distanza di un mese e mezzo, continuano a verificarsi black out anche di diverse ore durante la giornata, con conseguenti disagi per gli utenti, sia residenti che titolari di attività commerciali. Dopo Calci, dove il sindaco in persona era intervenuto in prima persona – attivando la Protezione civile e la Prefettura, con tanto ‘letteraccia’ all’indirizzo di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione - analoghi problemi si presentano anche nella zona di Colignola, comune di San Giuliano Terme. "Succede ormai più volte la settimana – dicono i commercianti della zona – e la situazione sta diventando insostenibile. Anche stamattina (ieri ndr) l’estetista, il bar, il barbiere, l’alimentari, il negozio di toilettatura cani, hanno dovuto chiudere perché era impossibile lavorare senza elettricità. Ma qui abitano anche tanti anziani e per loro è anche peggio". "Ringraziamo l’amministrazione comunale – dicono ancora i commercianti – che sappiamo per certo essersi attivata con il gestore per risolvere quanto prima la situazione, ma al momento senza risultato. Noi ci diamo da fare, in questo periodo natalizio, per avere le nostre vetrine e i nostri negozi illuminati, ma spesso e volentieri sembra tutto chiuso, perché la luce all’improvviso viene a mancare". Stessa segnalazione arriva da un gruppo di residenti. "A Colignola nel comune di San Giuliano Terme, la fornitura di corrente elettrica è costantemente interrotta durante le piogge – scrive la signora Valeria Bruno, anche a nome di altri residenti – , lasciando l’intera zona al buio per lunghe ore e senza riscaldamento. Inoltre, la connessione Internet è altamente inaffidabile e lenta, nonostante ripetute segnalazioni da parte dei residenti. È deplorevole constatare che, nonostante le richieste di intervento, i problemi persistono senza soluzione".