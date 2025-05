Continuano gli eventi per i 50 anni della Libreria dei Ragazzi

Non si fermano gli eventi organizzati dalla Libreria dei Ragazzi per festeggiare le 50 primavere nella storica sede di Via San Francesco. La festa, che ha preso il via mercoledì 7 maggio, prosegue con la presentazione di un romanzo per bambini che promette di regalare parole, sogni e… spensieranza. A partire dalle 18.30 di venerdì 9 maggio, Stefano Tofani, autore del libro, dialogherà con Daniela Bettini, esperta di letteratura per l’infanzia. L’aperitivo, organizzato per giovani lettori e lettrici dai nove anni in su, permetterà a grandi e piccini di scoprire una storia non solo “divertente e fuori dagli schemi”, ma anche poetica.

Nel volume, l’autore vuole invitare chiunque sfoglierà le pagine del suo romanzo a riflettere sulla società nella quale viviamo, fatta di apparenza e ricerca costante della perfezione. Un contesto che, molto spesso, ci porta a dimenticare quanto siano importanti valori come autenticità e accettazione delle imperfezioni. Insegnamenti che non dovrebbero valere solo per i più piccoli, ma anche per tanti adulti spesso schiacciati da una pressione sociale sempre più opprimente.

All’interno della libreria, inoltre, è possibile - già a partire da oggi - visitare una mostra straordinaria su Gianni Rodari, fatta di ben 46 schizzi e scritti inediti dell’autore. Un vero e proprio viaggio nel laboratorio creativo del grande scrittore, capace stupire grandi e piccini con la straordinaria capacità del suo pensiero.

Un evento, dunque, adatto a tutti, da chi si appresta a sfogliare i primissimi romanzi della sua lunga carriera da lettore fino a famiglie, educatori e “appassionati di storie che fanno sorridere e pensare”. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, per quella che si preannuncia un’occasione per riscoprire il piacere di leggere e, perché no, riflettere un po’.