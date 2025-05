Consorzio di Bonifica. Interventi da 13,2 milioni

Oltre 13,2 milioni di euro in manutenzioni e attività di bonifica nel 2025 per il Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno e l’ingegnere Roberto Benvenuto è il neo direttore. Ieri, il presidente del Consorzio Maurizio Ventavoli ha presentato il nuovo direttore ed assieme hanno rivelato alcuni dati significativi relativi alle manutenzioni: ammontano a oltre 13,2 milioni di euro gli investimenti per le attività del Consorzio nel proprio comprensorio che si estende tra le province di Pisa, Pistoia, Livorno, Firenze e Lucca. "Roberto Benvenuto è un giovane ingegnere ma è anche già molto esperto e farrà sicuramente valere le sue competenze anche per quanto attiene le risorse idriche per l’irrigazione per poter arginare il cambiamento climatico che stiamo subendo". Il neo direttore rimarrà in carica fino al 2029. Laureato in ingegneria dell’ambiente e del territorio, Benvenuto risulta il direttore generale più giovane della Toscana. Per età anagrafica, non certo per l’esperienza maturata nel settore della bonifica: "La nomina di Benvenuto è un importante riconoscimento personale, che premia la sua professionalità e la sua esperienza – ha dichiarato Ventavoli.

"In seguito alla riforma dei Consorzi di bonifica sono stati anni impegnativi e difficili, dedicati a migliorare l’efficienza e la qualità delle manutenzioni dei corsi d’acqua e garantire la più ampia trasparenza per far conoscere le attività del Consorzio – ha detto il direttore generale Roberto Benvenuto -. Ringrazio il presidente del consorzio Maurizio Ventavoli per la nomina e il presidente della Regione Eugenio Giani per la definizione dell’intesa sul mio incarico. Inizia per me un nuovo percorso professionale che affronterò per far fronte alle nuove sfide poste dall’Amministrazione e dai cambiamenti climatici. Il futuro? È continuare ad investire nelle manutenzioni, coniugando sicurezza e rispetto dell’habitat naturale". Sul fronte degli investimenti nel dettaglio: dei 13,2 milioni di euro che andranno in attività e interventi del Consorzio oltre 7,6 milioni di euro saranno spesi in manutenzione ordinaria, che consiste nell’attività di sfalcio del reticolo di gestione per l’anno 2025 su circa 2600 km, suddivisa in 134 perizie. A oggi tutte le perizie sono state affidate: una decina sono in corso, le altre partiranno dal 1° giugno con termine dei lavori al 30 ottobre.

Carlo Venturini