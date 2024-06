"ConfInnovazione: supporto alle imprese 4.0"

Stefano Maestri Accesi, pPresidente di Confcommercio Pisa, è lo spin doctor della trasmissione di stasera con i coproduttori della Pisaniana Massimo Balzi e Teresa Sichetti.

Perché avete scelto la Pisaniana per presentare il nuovo gruppo ConfInnovazione di Confcommercio Pisa?

"Stiamo parlando di una trasmissione televisiva che da ormai 10 anni costituisce un riferimento per Pisa, per il suo territorio provinciale e per l’intera area costiera, realtà consolidata che ci offre l’opportunità di mettere in evidenza le principali novità della nostra associazione, tra cui il gruppo ConfInnovazione".

Come nasce l’idea di costituire un team di professionisti nel campo dell’innovazione?

"Confcommercio Pisa ha l’obiettivo di supportare e rappresentare concretamente le imprese nel cammino verso l’innovazione, fornendo strumenti pratici per i settori tecnologici e l’innovazione dei processi e prodotti. Una realtà come ConfInnovazione non poteva mancare a Pisa, culla dell’innovazione a livello nazionale e internazionale e sede di vere eccellenze dell’innovazione e della tecnologia".

Quali sono gli obiettivi di ConfInnovazione?

"Rispondere concretamente alle esigenze delle imprese che guardano al futuro, interessate a implementare soluzioni innovative e tecnologiche, in piena sinergia con la struttura di Confcommercio Pisa, a partire da una puntuale analisi delle necessità, supporto per accesso a finanziamenti e bandi dedicati a progetti innovativi, corsi di formazione mirati e supporto alle start-up innovative".