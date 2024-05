Confesercenti in Commissione: "Sosta gratuita in via Paparelli"

di Mario Ferrari

Venerdì scorso Confesercenti Pisa ha portato le criticità del commercio cittadino, tematica al centro delle polemiche da mesi, nella Terza commissione consiliare permanente, richiesta dai consiglieri di Pisa al Centro Caterina Costa e Amanuel Sikera e dal capogruppo di Diritti in Comune Ciccio Auletta. "Abbiamo ribadito - spiega il presidente di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino - l’esigenza del People Mover per decongestionare i parcheggi della zona stazione e l’utilizzo gratuito dell’arera di sosta di Paparelli, a cui si unisce un servizio di bus navetta a prezzo calmierato, per migliorare i posteggi in Borgo". "In questo modo – continua – si avvantaggiano i clienti a venire in città e i commercianti a non pagare 15 euro al giorno di parcheggio per lavorare". Confesercenti ha così accantonato la proposta, criticata da alcune forze politiche e associazioni ma ben vista dai commercianti, dei parcheggi gratuiti il sabato pomeriggio dalle 15 alle 20, preferendo una soluzione che "non si approfitti della circolazione".

Il presidente Di Sabatino ha anche richiesto un maggiore decoro per tutta l’area del centro storico: "Servono nuovi dissuasori per piccioni, maggiore pulizia, spazi per parcheggiare le biciclette e non lasciarle dove capita e dei controlli da parte di forze dell’ordine per evitare balordi. Intanto noi continueremo a seguire la strada della sensibilizzazione delle forze politiche sul tema del commercio. Vogliamo tutti una città più bella - conclude il presidente - e questo passa anche dai negozi".

"Un primo confronto molto interessante - afferma l’assessore al turismo e commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, presente alla commissione - valuteremo con attenzione ciò che potremo realizzare". Pesciatini ha poi ribadito l’importanza, della nuova cartellonistica turistica: una proposta molto cara all’assessore inserita nell’imminente piano turistico, grazie alla quale "si potranno accompagnare i nostri ospiti attraverso tutte le nostre espressioni territoriali. Un giro nella città - sottolinea l’assessore - che mostri non solo il Duomo ma anche il resto del centro storico, valorizzando così anche il commercio cittadino".

Per quanto riguarda le tempistiche delle proposte di Confesercenti, di grande urgenza per l’associazione di categoria, l’assessore non si sbilancia e preferisce porre la commissione come "il primo passo di un confronto dove è importante valutare ancora la sostenibilità economica delle proposte". Un confronto per il quale Pesciatini ribadisce che "ogni valutazione sull’argomento vedrà il coinvolgimento e la condivisione delle associazioni di categoria".