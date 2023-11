Confermata a Peccioli la bandiera Lilla

Peccioli conferma per la seconda edizione consecutiva la Bandiera Lilla simbolo di turismo accessibile. È uno dei simboli più significativi di accoglienza turistica. E in Toscana sono solo quattro i Comuni in grado di ottenerla. Quella Bandiera Lilla, infatti, "rappresenta il lavoro che il Comune di Peccioli ha svolto per rendere accessibili edifici, scuole, parchi e ogni altro luogo pubblico". Per questo la conferma per la seconda edizione consecutiva del riconoscimento, nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, è motivo di orgoglio per Peccioli e la sua comunità.

"Alla luce dell’analisi territoriale svolta pochi giorni fa, confermiamo a Peccioli, per la seconda edizione, la Bandiera Lilla – questo il messaggio che il presidente della società cooperativa social Onlus, Roberto Bazzano, ha rivolto al sindaco Renzo Macelloni -. Pur partendo da una base di accessibilità significativa e da un territorio non favorevole morfologicamente, abbiamo potuto valutare come i nuovi progetti realizzati siano perfettamente in linea con la crescita dell’accessibilità perseguita dalla nostra organizzazione. Per questo siamo lieti di assegnarvi per la seconda edizione consecutiva la Bandiera Lilla e vi preghiamo di estendere le nostre congratulazioni agli altri soggetti e Associazioni che con voi collaborano". Il messaggio del presidente Bazzano viene esteso anche a Belvedere Spa, azienda da sempre impegnata proprio sul fronte dell’accessibilità e inclusività e che ha accompagnato i responsabili delle verifiche e dei controlli della Bandiera Lilla in parte della visita sul territorio.