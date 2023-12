Confcommercio Pisa entra i Croce Azzurra

Sostenere un presidio di socialità e assistenza fondamentale per l’intero Litorale Pisano. Confcommercio Provincia di Pisa entra a far parte della Croce Azzurra Litorale Pisano con l’accordo siglato da Federico Pieragnoli e Paolo Malacarne, direttore e presidente delle rispettive associazioni, Sarà proprio l’associazione di categoria leader sul territorio la prima realtà a sottoscrivere il tesseramento per l’anno 2024 alla Croce Azzurra Litorale Pisano, attraverso una donazione di 2.500 euro. "Abbiamo il dovere di sostenere la Croce Azzurra – dice il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli –. Questo è solo un piccolo contributo che abbiamo voluto donare e chiediamo a imprenditori e cittadini del Litorale e non solo di contribuire in favore della Croce Azzurra, un presidio del nostro territorio fondamentale per la sicurezza dei cittadini di Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone e di tutti coloro che frequentano il Litorale, oltre che per l’assistenza ai soggetti più fragili".

"Ringraziamo Confcommercio per il riconoscimento", le parole del presidente della Croce Azzurra Litorale Pisano Paolo Malacarne. "Per noi è una grande responsabilità e a distanza di un anno dal nostro primo incontro non era scontato. Adesso grazie alle donazioni possiamo contare su tre mezzi di soccorso che prima della fine dell’anno saranno a disposizione delle persone che ne avranno bisogno – aggiunge – . Lavoreremo per i prossimi obiettivi, ovvero riportare il 118 sul Litorale e aprire un ambulatorio infermieristico di primo soccorso, e cercheremo di riuscircianche facendo rete con le altre organizzazioni di volontariato".