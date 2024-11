Confcommercio e Aoup insieme per la raccolta fondi per i progetti del Nuovo Santa Chiara

Pisa, 25 novembre 2024 – Sensibilizzare cittadini, imprese e associazioni per il sostegno di specifici progetti, anche attraverso il reperimento di risorse alternative e integrative. Questi gli obiettivi di “Io sto con Chiara”, il nuovo progetto realizzato da Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e sostenuto da Confcommercio Provincia di Pisa, associazione di categoria leader sul territorio, attraverso l'accordo di partnership sottoscritto dal direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli e dalla direttrice dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, dott.ssa Silvia Briani “Confcommercio cresce anche nell'ambito sociale e abbiamo risposto immediatamente all'appello dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana” - afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi - “Non possiamo non far parte di quelli che saranno i servizi che nasceranno attorno a questa eccezionale struttura, ci impegneremo con ogni mezzo a promuovere Io Sto con Chiara e ogni singolo progetto”. "In questi anni di avanzamento del progetto di costruzione dell' Ospedale Nuovo Santa Chiara - dichiara la direttrice generale dell'Aoup Silvia Briani - mi sono sempre posta il problema del rapporto con tutto il mondo dell'associazionismo, dei servizi, del settore produttivo. Il mio timore era sempre che ci potesse essere poca partecipazione ma ora che il nuovo ospedale è una realtà tangibile, che sta crescendo giorno per giorno e che cambierà il baricentro di tutte le attività per la città, e non solo, si avverte molto di più questo interesse, e questo anche grazie a voi Confcommercio. È importante creare empatia intorno alla sanità perché è un momento difficile, il sistema sanitario è spesso bersaglio delle aspettative delle persone che talvolta sono anche forse esagerate. Ecco perché il sostegno anche da parte vostra, che rappresentate il settore produttivo della città e del circondario, con la vostra autorevolezza di essere impresa, è per noi davvero importante per cui sono molto contenta di questa partenza, di questa partnership e vi ringrazio davvero". “Quando abbiamo lanciato Confcommercio per il Sociale la mission era proprio quella di provare a superare le rispettive competenze e impegnarci per la nostra comunità, se tutti facciamo qualcosa in più per gli altri contribuiamo sicuramente a costruire un mondo migliore” le parole del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Non possiamo che apprezzare questa lodevole iniziativa che peraltro si avvale di una formula vincente, ovvero il partenariato tra soggetti pubblici e privati” dichiara l'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro. “Grazie a Io Sto con Chiara sarà possibile stimolare la comunità e strutturare progetti importanti anche a favore dei pazienti più piccoli”. Piena adesione e supporto a Io Sto con Chiara arriva dai dirigenti Confcommercio Pisa presenti alla conferenza stampa: Valeria Di Bartolomeo (Presidente Terziario Donna Confcommercio Pisa), Alessandro Simonelli (Presidente con delega al territorio Confcommercio Pisa), Luca Ravagni (Presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa), Mauro Buccioni (Presidente Fimaa Confcommercio Pisa) e Domenico Greco (Presidente Fnaarc Confcommercio Pisa) “Io sto con Chiara” è un progetto con cui l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana intende raccogliere in modo chiaro e trasparente donazioni da singoli cittadini, aziende e associazioni, con l'obiettivo di finanziare progetti ben definiti sul cui sviluppo e realizzazione i donatori saranno costantemente aggiornati. Un apposito canale dedicato in cui convogliare le raccolte fondi destinate all’ospedale, in linea con lo sviluppo e la crescita dell’Ospedale Nuovo Santa Chiara in costruzione a Cisanello. Un innovativo sistema di collaborazione tra amministrazione pubblica e settore privato a cui Confcommercio Provincia di Pisa garantirà la più ampia diffusione presso le sue oltre 5mila imprese associate sull'intero territorio provinciale, offrendo la possibilità a imprenditori e cittadini di contribuire direttamente al mantenimento e al miglioramento dell'elevato standard quantitativo e qualitativo delle cure e dell'assistenza sanitaria, all'aggiornamento e rinnovamento di attrezzature, macchinari e dispositivi, oltre a rendere gli spazi più confortevoli per il benessere di pazienti, operatori e familiari e organizzare specifiche attività e acquisto di materiale per i pazienti più piccoli. Sarà possibile sostenere attivamente il progetto “Io Sto con Chiara” anche partecipando alla Cena di beneficenza a favore della pediatria e dell'oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Santa Chiara che si terrà domenica 15 dicembre alle 20 presso il ristorante Squisitia dell'Hotel San Ranieri di Pisa. Un evento che permetterà di raccogliere fondi per il progetto “Il Giardino di Vetro”, con l'obiettivo di realizzare una struttura per i piccoli pazienti, offrendo loro uno spazio dedicato dove potranno giocare e sorridere, lontano dalle stanze di degenza. Per informazioni e prenotazioni alla cena di beneficenza: 3384184458 – 3312982065 (mail [email protected]) Per sostenere il progetto “Io sto con Chiara” IBAN IT39 P030 6914 0421 0000 0300 003 Conto Corrente 1000/00300003 Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana “Io Sto con Chiara”