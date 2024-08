Concette, serata per la liberazione di Pisa

Una serata per ricordare e celebrare la liberazione di Pisa, dall’annuncio dell’entrata in guerra, l’8 giugno 1940, al bombardamento del 31 agosto 1943; dalla città divisa in due dal fronte, nel luglio 1944, alla Liberazione del 2 settembre 1944. Questa sera alle 21,30 al Parco delle Concette, sarà di scena l’incontro a ingresso gratuito "Pisa 1944: esistenze e resistenze", proposto da ANPI, una collaborazione tra Cineclub Arsenale, ANPI e Acquario della Memoria, con la proiezione di una selezione di video tratta dai progetti multimediali e dai tour di "walking cinema". L’associazione Acquario della Memoria è nata nel 2008, nel tempo l’associazione ha proposto alla città numerosi progetti sulla storia di Pisa, coinvolgendo migliaia di spettatori, le proiezioni itineranti degli ultimi anni per una volta si fermeranno e saranno proposte al pubblico in platea.

"Il 2 settembre è una data che compone il calendario civile di Pisa - dichiara Adriana Nannicini, presidente ANPI, sezione di Pisa - quello che rappresenta una memoria laica, popolare e democratica, il fondamento di una comunità civile cittadina, rafforza il tessuto della nostra comunità, capace di interrogare anche il nostro presente e il futuro".

A.A.