Concerto di Capodanno 2025 al Teatro Verdi: musica lirica e valzer viennesi

Tra valzer viennesi e repertorio lirico italiano, il 2025 si aprirà in musica al Teatro Verdi con il Concerto di Capodanno, in programma il primo gennaio alle 18 e giunto quest’anno alla 33esima edizione. L’evento è organizzato dalla Fondazione Teatro di Pisa e Lions Club Pisa Host, in collaborazione con il Comune, e vedrà sul palco l’Orchestra Bazzini Consort diretta dal Maestro Aram Khacheh. Si spazierà da Rossini a Verdi e Puccini, ripercorrendo le pagine più note del repertorio italiano e alternandole ai valzer viennesi di Johann Strauss. Nel dettaglio, la scaletta prevede l’esecuzione delle Ouverture dalle Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, dall’Italiana in Algeri e dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, del Preludio dalla Traviata di Giuseppe Verdi, delle suite 1 e 2 (Habanera) dalla Carmen di Georges Bizet, dell’Intermezzo da Suor Angelica di Giacomo Puccini, del valzer Voci di Primavera (Fruhlingsstimmen) e della Polka di Johann Strauss, e l’Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, per finire la Marcia di Radetzky. "Da oltre trent’anni - ha detto il vicepresidente della Fondazione Teatro di Pisa Alessandro Carugini - si rinnova questa tradizione che fa sì che questo concerto rappresenti il primo fuoco d’artificio del 2025". Anche quest’anno il concerto unirà spettacolo e finalità benefiche, con il ricavato destinato all’associazione Cure Palliative "Il Mandorlo", la onlus nata nel 2010 per supportare l’Hospice di Pisa e l’attività di assistenza domiciliare per le cure palliative. Non mancheranno, grazie al contributo della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, il tradizionale brindisi e i rametti di vischio per le signore preparati dai fioristi di Confcommercio provincia di Pisa e Confesercenti. "Si tratta di un appuntamento attesissimo dal pubblico della nostra città - ha commentato Valtere Amadio, presidente Lions Club Pisa Host -, che prese forma 33 anni fa grazie al nostro socio Michele Barbieri, ideatore e sostenitore di questa iniziativa". Presente alla conferenza stampa anche l’assessore alla cultura Filippo Bedini che ha sottolineato come il 2024 sia stato "un anno importante per il teatro cittadino che ha raccolto importanti successi e aumentato il proprio pubblico, ma che ha visto anche un cambio della governance e del direttore artistico. A questo si è aggiunto il sostegno dell’amministrazione comunale sotto ogni aspetto, a cominciare da lavori e manutenzioni". L’auspicio, ha concluso l’assessore, "è che nel 2025 il Teatro possa raccogliere i primi frutti maturi di questi cambiamenti". Biglietti in vendita (25 euro) al botteghino del Teatro Verdi tramite biglietteria telefonica (050.941188) e su Vivaticket. Per info: 050.941111, www.teatrodipisa.pi.it e canali social. , tramite biglietteria telefonica (050.941188) e su Vivaticket. Per info: 050.941111, www.teatrodipisa.pi.it e canali social.

Stefania Tavella