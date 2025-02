Concerti: MusicaVerde porta due giovani talenti pisani al Teatro Verdi

Pisa, 13 febbraio 2025 - Il quarto appuntamento con i Concerti di Musicaverde ospiterà nel Ridotto del Verdi, sabato 15 febbraio alle 17.30, due talentuosi e pluripremiati musicisti con importanti esperienze internazionali: il chitarrista Carlo Corrieri (37 anni) e il pianista Alessio Ciprietti (26 anni). Carlo Corrieri, grande talento chitarristico, apre il suo concerto con un omaggio al chitarrista-compositore contemporaneo Marco Gammanossi, originario di Livorno; il programma prosegue poi con musiche di Mertz, Tarrega, Sainz de la Maza, Albéniz, Mangoré.

Nella seconda parte del concerto il giovane e talentuoso pianista Alessio Ciprietti, docente dell’Accademia e allievo nella masterclass del M° Maurizio Baglini, presenta i dieci preludi dell’op. 23 di Sergej Rachmaninov. Composti tra il 1901 e il 1904, questi preludi fanno parte di una nuova stagione creativa del compositore russo, appena uscito da una grave crisi depressiva che, a suo dire, gli aveva fatto perdere “l’uso della testa e delle mani”.

MusicaVerde è la rassegna di concerti organizzata dalla Fondazione Teatro di Pisa in collaborazione con l’Accademia di Musica Stefano Strata con l’obiettivo di offrire ai giovani e talentosi musicisti allievi dell’Accademia un palcoscenico importante per esibirsi e promuovere la cultura musicale tra le giovani generazioni.

I biglietti (6 euro) sono in vendita al botteghino del Teatro Verdi e acquistabili anche per telefono (050.941188) e online su Servizio Antispam ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "www.vivaticket.com" www.vivaticket.it.

CARLO CORRIERI. Nato a Pisa, nel 1988, inizia gli studi musicali all’età di 7 anni mostrando fin da bambino musicalità e talento straordinari. All’età di otto anni inizia ad esibirsi in concerti e vince numerosi concorsi nazionali e internazionali. Riconosciuto dalla stampa nazionale come “il prodigio italiano della chitarra”, Corrieri è stato invitato a esibirsi in festival di chitarra e a tenere concerti in Italia e in tutta Europa. Durante gli anni alla Pepperdine University, si fa conoscere nell’area californiana, esibendosi per il Console Generale italiano a Los Angeles, il Presidente dell’Istituto Italiano di Cultura in California, il plurivincitore di Grammy Awards e produttore di musica pop Humberto Gatica e il produttore e cantautore italiano Tony Renis. Dopo una audizione inizia a collaborare con Andrea Bocelli.

ALESSIO CIPRIETTI. Nato a Pontedera nel 1999, inizia gli studi di pianoforte all’età di otto anni e nel 2022 consegue il diploma accademico di Secondo Livello al Conservatorio Boccherini di Lucca. Nel 2020 completa con il massimo dei voti il corso biennale di perfezionamento tenuto da Andrea Lucchesini alla Scuola di Musica di Fiesole. Attualmente è seguito dal maestro Carlo Palese e segue il corso di alto perfezionamento tenuto dal maestro Maurizio Baglini all’Accademia di Musica Stefano Strata. Dall’età di 12 anni partecipa a competizioni pianistiche nazionali e internazionali ottenendo 15 primi premi assoluti e 12 primi premi in concorsi a categorie. Dal 2020 è docente di pianoforte all’Accademia Stefano Strata.