Con il Gruppo Puro Malto un aprile a tutta birra

Un aprile a... tutta birra. A partire dal mese che sta per iniziare, il Gruppo Puro Malto, nelle sue attività in collaborazione con altre realtà del territorio, annuncia il lancio, a Pisa, di un nuovo corso di livello 2 (avanzato) sulla degustazione e la conoscenza della birra. Il corso si articolerà in cinque incontri (ore 21-23 circa), ognuno dei quali vedrà l’assaggio di quattro prodotti di diverse tipologie, per un totale di 20 a consuntivo dell’intero itinerario. Il programma si svilupperà nella forma di un percorso volto a una conoscenza puntuale dei diversi stili birrari e condotto attraverso il criterio delle rispettive appartenenze territoriali: le tipologie tipiche di Belgio e Olanda; le tipologie tipiche di Germania e Mitteleuropa; le tipologie tipiche della Gran Bretagna e degli Stati Uniti.

Queste, riportate di seguito, le informazioni di sintesi. I corsi si terranno a Pisa, i locali del pub-beershop La Torre del luppolo (via Fucini, 13). Si tratta di cinque incontri con assaggio, ogni volta, di quattro prodotti diversi (in totale 20 birre). Aprile: lunedì 22; maggio: giovedì 2, mercoledì 15, lunedì 20, lunedì 27 (la sequenza delle date potrebbe subire piccole variazioni). Informazioni e iscrizioni

La quota di partecipazione, pari a 170 euro, comprende: 4 birre in assaggio a serata, schede d’analisi e materiali didattici. Per informazioni e iscrizioni: [email protected]; 349-7260760; oppure direttamente al locale.