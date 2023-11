Commissione di controllo. Il sopralluogo

Il terremoto alla Port Authority di Pisa della scorsa settimana, con le dimissioni in blocco del consiglio di amministrazione per far decadere il presidente Salvatore Pisano, sarà al centro della seconda commissione di controllo e garanzia del consiglio comunale, presieduta da Matteo Trapani (Pd) e convocata proprio nella sede della municipalizzata venerdì prossimo alle 13.30. In quell’occasione i commissari cercheranno di approfondire le cause che hanno portato all’attuale collasso politico della governance e quali saranno gli scenari futuri. Il sindaco Michele Conti si è preso qualche giorno di tempo prima di nominare il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo presidente (carica che dovrebbe restare nelle mani della Lega), ma non è escluso anche che si decida di individuare un nuovo assetto che prevede oltre alla figura politica del presidente anche un un ruolo operativo affidato a un manager. Intanto, sulla sua pagina Facebook, il presidente dimissionario, Salvatore Pisano, prova a resistere e cambia l’immagine del profilo inserendo al posto della sua la foto di Yogi Berra, leggendario campione Usa di baseball, e padre del famoso aforisma: ""It ain’t over ‘til it’s over", ovvero "Non è finita finché non è finita". Non aggiunge altri commenti Pisano, ma il riferimento alla sua condizione politica è più che evidente.