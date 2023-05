Comitato Libertà Toscana Ecco i 23 con Polacco

I candidati al consiglio comunale di Comitato Libertà Toscana (candidato sindaco Edoardo Polacco): Andrea Balestri, Fiorella Caramagna Syndi, Rita Cosentino, Loris Degli Esposti, David Dell’Omodarme, Nadia Distefano, Marco Lubrano, Andrea Malloggi, Alessandro Manfrin, Alessio Marconcini, Mauro Matteucci, Luigi Palumbo, Alessia Parenti, Anna Paola Parenti, Bernardino Pezone, Giovanni Pezone, Raffaele Russo, Debora Sargentelli, Stefania Secchi, Moira Traversi, Vincenzo Tritta, Giovanni Cappelli, Gabriella Meliciani. Il Comitato si definisce "partito a carattere regionale di stampo federalista, autonomista, non secessionista". Il collocamento politico del Comitato Libertà Toscana "non è né a destra né a sinistra. I suo esponenti provengono infatti da varie correnti ideologiche". Al primo turno "il Comitato correrà in maniera indipendente, presentando il proprio candidato sindaco nella persona dell’avvocato Edoardo Polacco, uomo di legge impegnato a tutelare i diritti di ogni singolo cittadino