Come diventare estetista. E tecnico del tatuaggio

Diventare tecnico specializzato in tatuaggio. C’è un corso della durata di 604 ore con Iscrizion aperte i fino al 18 novembre che si terrà nella sede di via Milano,4 a Pontedera di Hashtag formazione e benessere societa’ a responsabilita’ limitata semplificata. Si tratta di una professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale, che opera nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. Realizza tatuaggi sulla superficie del corpo utilizzando specifiche tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici per uso estetico. La stessa società propone un corso per estetista della durata di 1800 orecon iscrizioni fino al 0 dicembre sempre sulla sede: di via Milano,4 . E’ una professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale, che opera nei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. Info da Informagiovanivaldera.it.