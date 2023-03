"Coltano da anni come una discarica". Scatta l’esposto alla Procura

Dopo centinaia di segnalazioni, richieste, telefonate senza risposta, Coltano avvia una guerra a tutto campo contro l’abbandono continuo e incontrollato di rifiuti: la presidente del Comitato per la difesa di Coltano, Anita Faccendoni, ha firmato e inviato un esposto alle istituzioni interessate (Comune, Parco, Polizia Municipale, Usl Nord Ovest, Arpat) e prima di tutto alla Procura di Pisa. L’esposto è corredato da una copiosa documentazione fotografica, con immagini datate e georeferenziate. Gomme d’auto, centinaia di sacchi neri, mobili, materassi, letti, resti di vernici e solventi, tappeti, coibentazioni, scarichi di materiale edilizio, metri quadri di amianto, barche. "Una di esse servì nel 2018 all’allora candidato Bedini come sfondo di una locandina elettorale in cui ci si impegnava a togliere i rifiuti - dichiarano dal Comitato– . La barca è ancora lì, se ne sono aggiunte molte altre, e i rifiuti sono moltiplicati! Via dell’Idrovora è una sequenza di rifiuti abbandonati, altrettanto la via Campo all’orzo. Non si tratta certo di materiale innocuo per le falde acquifere, ed è alta la probabilità che vengano rilasciate sostanze pericolose per l’ambiente e per la salute dei cittadini. O. Che fine hanno fatto le telecamere tante volte promesse dal sindaco Conti? La sconvolgente distesa di rifiuti è ben visibile dall’Aurelia, e ogni notte cresce: con toccate e fughe, camioncini arrivano e scaricano. Nessuno interviene. Nell’adiacente campo rom si trovano diverse carcasse di auto bruciate e spesso si verificano roghi, con emissioni rischiose. Le svariate giornate di pulizia con raccolta di rifiuti organizzate a Coltano in collaborazione con il Movimento No Base sono state immediatamente vanificate dai successivi consistenti abbandoni. Urgono interventi immediati e un piano che blocchi il ripetersi di questi atti illegali. Ci auguriamo che la Procura intervenga e individui eventuali responsabilità e omissioni. Noi ci riserviamo ulteriori mosse".